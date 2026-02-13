Violento choque que involucró a otro motociclista

En la tarde de este viernes, se registró otro accidente que involucró a una moto. El siniestro vial ocurrió en la intersección de calles 29 y 6, entre un automóvil Volkswagen Pointer y una motocicleta Motomel 110 cc.

Según trascendió en el lugar del hecho, el conductor de la moto, que se desplazaba por calle 6, colisionó violentamente contra el lateral trasero derecho del automóvil, que hacía lo propio por calle 29.

A raíz del impacto, el motociclista sufrió diversos golpes tras caer sobre el pavimento y debió ser trasladado en una ambulancia del SAME al Hospital Municipal.

Agentes del área de Tránsito y efectivos de la Estación de Policía Comunal intervinieron en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes.