Ciantini repudió el accionar de los hinchas que arrojaron papeles al auto de Werner

Diego Ciantini fue recibido este domingo por la noche por el público de Balcarce en el cruce de las rutas 226 y 55, tras su victoria en la fecha 15 del Turismo Carretera, disputada en el Autódromo de La Plata. Con este triunfo, el piloto logró finalizar tercero en el campeonato general, cerrando un año positivo.

“Terminar con una victoria es muy bueno. Para el próximo año estamos evaluando algunas alternativas, pero deportivamente vamos a continuar con el Canning Motorsport”, expresó el «chinito» tras la competencia.

En relación al incidente ocurrido durante la carrera, cuando Mariano Werner perdió la posibilidad de pelear por el título debido a la intervención de hinchas, Ciantini repudió el accionar. “El público no puede estar cerca de los autos en una definición. Se vio claramente cómo lo perjudicaron a Mariano, pero tranquilamente me podría haber pasado a mí definiendo el título. Ciertamente, esto no se puede repetir”, señaló el ganador de la fecha, refiriéndose a los papeles arrojados al auto de Werner.