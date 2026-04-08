Tres detenidos por robos tipo “piraña” en Balcarce tras una serie de allanamientos

En un operativo simultáneo desplegado durante las últimas horas, personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SUBDDI) local logró la detención de tres hombres acusados de cometer una serie de robos bajo la modalidad “piraña” en la ciudad.

Los procedimientos se llevaron a cabo en el barrio Güemes, donde los efectivos realizaron allanamientos en domicilios vinculados a los sospechosos, obteniendo resultados positivos. Las medidas se enmarcan en una investigación iniciada a partir de un hecho denunciado el pasado 19 de marzo.

Según informaron fuentes policiales, en esa fecha un joven de 30 años fue interceptado por tres individuos en inmediaciones de la Plaza Güemes, ubicada en calle 28 entre 5 y 7. Allí, de manera rápida y coordinada, los agresores —uno de ellos armado con un cuchillo— lo despojaron de sus pertenencias y se dieron a la fuga, dejándolo descalzo y sin posibilidad de comunicación en cuestión de segundos.

Tras dar aviso al Centro de Emergencias 911, la víctima fue asistida por personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) de Balcarce, que la trasladó para radicar la correspondiente denuncia.

La investigación fue iniciada el 20 de marzo por la SUBDDI local, cuyos grupos operativos comenzaron a trabajar sobre el caso. A partir de la recolección de testimonios y el análisis de más de 40 horas de registros fílmicos aportados por el Centro de Monitoreo, los investigadores lograron identificar a los tres presuntos autores.

Asimismo, se estableció que los sospechosos podrían estar vinculados a otros hechos delictivos ocurridos en el último mes en la ciudad, con características similares tanto en la zona como en la modalidad empleada.

Con las pruebas reunidas, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada de Balcarce, a cargo del fiscal Rodolfo Moure, solicitó órdenes de allanamiento y detención ante el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial Mar del Plata, a cargo de la jueza María Lucrecia Bustos, quien avaló las medidas.

De esta manera, efectivos de la SubDDI, en conjunto con personal del Comando de Prevención Rural (CPR) y de la EPC Balcarce, llevaron adelante los allanamientos en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles 30 y 5. En el lugar, se logró el secuestro de un teléfono celular, la mochila sustraída a la víctima y prendas de vestir utilizadas por uno de los agresores durante el hecho.

Los tres detenidos, de entre 23 y 42 años y oriundos de la ciudad, cuentan con amplios antecedentes delictivos. Fueron sorprendidos mientras dormían, lo que permitió concretar su aprehensión sin incidentes.

Tras cumplimentar los recaudos legales, los imputados fueron trasladados a la Unidad Penal N° 44, donde permanecerán alojados a disposición de la Justicia.