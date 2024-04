A beneficio de Cáritas se proyectará «Los sueños de Elma». Historia de una madre de Malvinas

Los sueños de Elma. Historia de una Madre de Malvinas, del director Miguel Monforte, será proyectado el martes 30 de abril en el Cine “París”, de nuestra ciudad.

Este largometraje documental muestra las alternativas que vive Elma Pelozo, madre del soldado fallecido en Malvinas Gabino Ruiz Díaz, quien confió en el proyecto impulsado por la Fundación No me olvides de Mar del Plata para restituir las identidades de caídos argentinos en la guerra que durante más de tres décadas permanecieron en las islas como “soldados solo conocidos por Dios”, y que luego de conseguida la reidentificación, fue la última madre en viajar a la islas, a sus 80 años y con problemas de salud, para visitar la tumba de su hijo en el cementerio de Darwin y cerrar finalmente su duelo. Elma además anhela conocer personalmente al exoficial británico Geoffrey Cardozo, quien en 1982 inhumó con honores militares y religiosos a los combatientes argentinos en el cementerio de Darwin, pero su esperado encuentro despertará algunas resistencias.

Los sueños de Elma. Historia de una Madre de Malvinas aborda la relación entre argentinos y británicos que superan el horror de la guerra,para vincularse, trascender el odio y lograr paz interior. Este largometraje tuvo su estreno mundial en el 38° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y se proyectará el 30 de abril a las 20hs. en el Cine “París”, calle 18 N° 649,con entrada libre y por orden de llegada, solicitándose a quienes concurran un alimento no perecedero para colaborar con Cáritas San José de Balcarce.

Al finalizar la proyección, se llevará a cabo una charla entre el director, Miguel Monforte, uno de los protagonistas del film, el veterano de guerra Julio Aro, y el público asistente.

