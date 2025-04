Un grupo de jóvenes encontraron un celular y lo devolvieron previo a sacarse una selfie.

La persona que lo había perdido quedó sorprendida y agradecida, y publicó en Facebook en su red social lo siguiente:

“Estos chicos anoche encontraron mi celular y me lo devolvieron sin ningún problema. Me dijeron sus nombres pero no los recuerdo, así que sus papás o quien les enseñó valores supieron hacerlos valer. Muchas gracias”.