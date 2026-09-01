Alejandro Cano (h) asumió como nuevo director del Hospital Municipal

El médico pediatra Alejandro Cano (h) asumió formalmente este martes como nuevo director del Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati”, luego del alejamiento del Dr. Gabriel Angelini de la conducción del centro asistencial.

El nuevo director fue recibido este mediodía en su despacho por el intendente Esteban Reino, en un encuentro del que también participó el director asociado del nosocomio, Dr. Javier Reino.

Cano (h) es médico especialista en Pediatría y se desempeñaba desde el 1 de noviembre de 2024 como responsable del Servicio de Pediatría del Hospital Municipal. A partir de esta jornada, tomó la conducción general de la institución.

Su designación representa una continuidad dentro del equipo de profesionales del centro asistencial, ya que cuenta con experiencia en la institución y un conocimiento directo de su funcionamiento, adquirido durante el tiempo que estuvo al frente del área de Pediatría.

De esta manera, el Hospital Municipal inicia una nueva etapa en su conducción, con un profesional que ya forma parte de su estructura y que conoce de cerca las distintas áreas y necesidades del nosocomio.