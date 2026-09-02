Transportistas se concentrarán este viernes y pedirán una solución para estacionar camiones y acoplados

Javier Ale, uno de los impulsores de la concentración de transportistas prevista para este próximo viernes, habló con Radio 100.9 y explicó la situación que atraviesa el sector en Balcarce, una problemática que, según señaló, tampoco escapa al conocimiento de los vecinos.

El transportista contó que mantuvieron un encuentro con el secretario de Gobierno, Ricardo Stoppani, ante quien plantearon la necesidad de contar con un terreno donde puedan dejar sus equipos, principalmente camiones y acoplados.

“A nadie le gusta que le dejen un camión estacionado en la puerta de su casa. Eso lo sabemos, por eso pedimos una solución”, destacó Ale.

El reclamo tomó mayor fuerza en las últimas horas a partir de la llegada de multas a transportistas cuyos acoplados se encuentran estacionados en distintas avenidas de la ciudad. La situación generó malestar dentro del sector, que reconoce que esos vehículos generan inconvenientes, pero sostiene que no cuentan con una alternativa concreta para estacionarlos.

“Sabemos que no podemos estar, pero tampoco se nos brinda una solución al problema”, explicó el transportista.

Ante este escenario, los transportistas realizarán este viernes una concentración en las inmediaciones del Estadio Municipal, sobre avenida Centenario, desde donde posteriormente marcharán hasta el Palacio Municipal. Por el momento, no se confirmó si la movilización se realizará con los camiones y otros transportes pesados.

El pedido central será la habilitación de un espacio destinado al estacionamiento de estos vehículos. Ale explicó que, en una primera etapa, el lugar podría contar al menos con medidas de seguridad y que posteriormente se podrían incorporar servicios básicos.

“Pedimos un lugar para poder dejar los camiones. Al menos que tenga para empezar seguridad y luego con el tiempo que se le implementen servicios básicos, ya que no solo pensamos en el transportista local, sino que el viene de paso”, expresó.

Durante la concentración, los transportistas buscarán mantener una reunión con el intendente y el secretario de Gobierno para plantear formalmente la problemática y avanzar en una alternativa que permita ordenar el estacionamiento de los equipos pesados sin generar inconvenientes para los vecinos.