Alerta en OSECAC: monotributistas podrían quedarse sin cobertura

El secretario general del Sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, advirtió sobre la crítica situación financiera que atraviesan las obras sociales y aseguró que el aporte actual de los monotributistas resulta insuficiente para sostener las prestaciones básicas de salud.

La preocupación fue planteada durante una reunión clave que Cavalieri mantuvo junto al titular de OSECAC, Carlos Pérez, con el ministro de Salud, Mario Lugones. En el encuentro, los representantes del sector entregaron un informe detallado que expone la “brecha insostenible” entre los ingresos del sistema y los costos reales de la atención médica.

Una brecha cada vez más profunda

Según el documento presentado, el aporte mensual de un monotributista ronda los $22.000, una cifra muy por debajo de los costos actuales del sistema de salud. Solo el Programa Médico Obligatorio (PMO) supera los $100.000 por adulto y puede alcanzar los $170.000 en el caso de adultos mayores.

El informe grafica la magnitud del desfasaje con ejemplos concretos: el aporte mensual ni siquiera alcanza para cubrir una consulta médica básica. Entre las prestaciones más comunes, se detallan valores que reflejan la presión sobre el sistema:

Radiografías: entre $80.000 y $150.000

Análisis clínicos: entre $200.000 y $300.000

Cirugías simples: de $1.000.000 a $2.500.000

A esto se suman tratamientos de alta complejidad —como oncología o enfermedades crónicas— que elevan aún más los costos.

Riesgo de colapso y migración al sistema público

Cavalieri fue contundente al señalar que el sistema solidario “no puede sostener indefinidamente este desfasaje” y advirtió que, de no implementarse cambios, podría producirse una migración masiva de trabajadores independientes hacia el sistema público de salud, que ya se encuentra saturado.

Propuestas en discusión

Entre las medidas planteadas al Ministerio de Salud, se destaca la necesidad de equiparar los aportes de los monotributistas con los de los trabajadores en relación de dependencia. Además, se propuso eliminar el componente de salud dentro del monotributo para rediseñar el esquema de financiamiento.

Por su parte, Pérez remarcó que el objetivo no es excluir afiliados, sino garantizar la sostenibilidad del sistema. En ese sentido, subrayó que más de 300.000 monotributistas reciben cobertura a través de OSECAC y que el actual nivel de desfinanciamiento pone en riesgo la atención de todos los beneficiarios.

Un debate urgente

“El desafío es encontrar un esquema que permita garantizar el acceso a la salud de toda la comunidad sin desfinanciar el sistema solidario”, concluyó Cavalieri, al tiempo que llamó a dar un debate profundo sobre el modelo de financiamiento de la salud en la Argentina.

La advertencia enciende luces de alarma en un sistema que, según los actores involucrados, enfrenta un punto de inflexión si no se adoptan medidas en el corto plazo.