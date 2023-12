Alerta la filial local de la Federación Agraria por los futuros aumentos de la Tasa Vial

La entidad ruralista que preside Jorge Dajil manifestó a través de un comunicado de prensa su “gran preocupación” por los “rumores sobre los aumentos de la Tasa Vial” durante 2024.

En este sentido, integrantes de la filial local de Federación Agraria Argentina recibieron explicaciones y despejaron dudas sobre el tema en diálogo con funcionarios del Ejecutivo municipal.

El proyecto de Presupuesto, actualmente en estudio en el Concejo Deliberante, establece subas escalonadas “impactando en un 80% en las cuotas 1 y 2 en relación a la última de este año 2023, un 50% acumulado en las cuotas 3 y 4, y un aumento del 30% acumulado en las cuotas 5 y 6. Además de estos aumentos, para las últimas dos cuotas se prevé una ‘cláusula gatillo’ del 40% que sería solicitada según las necesidades económicas de las arcas municipales”.

Indicó la entidad ruralista que “aún no hay incrementos oficializados porque el Municipio no cuenta con datos oficiales de la Provincia y la Nación. Por ende, son estimaciones hechas para ir avanzando en lograr el presupuesto definitivo”.

Por último, señaló que “nuestra premisa siempre es colaborar con todo aquello que esté a nuestro alcance, en este caso recabar información fidedigna en los lugares y con las personas correctas para transmitirla a los interesados. Además, queremos dejar nuestra opinión de que la red vial se encuentra bien atendida por esta gestión municipal si la comparamos con años anteriores. No obstante, hay una gran preocupación por parte de los productores por la presión impositiva que se avecina”.

