Allanamiento y clausura de una chatarrera por robo de cables a la Cooperativa Eléctrica

En un operativo llevado a cabo por la SubDelegación Departamental de Investigaciones Balcarce y la Estación de Policía Comunal, se logró desarticular un centro de acopio de material reciclable ilegal, secuestrando gran cantidad de materiales presumiblemente robados en la ciudad.

La acción se llevó a cabo como respuesta a la denuncia presentada el 12 de enero del corriente por el Sub Jefe de Control Urbano de la Cooperativa de Electricidad Balcarce, tras constatar el robo de cables de cobre desnudo de importante espesor en varios puntos de la ciudad.

Como resultado de exhaustivas tareas investigativas y la recolección de testimonios, las autoridades lograron identificar al presunto autor de los robos y determinar la ubicación exacta de los elementos sustraídos.

Por este motivo, se concretó un allanamiento en un establecimiento ubicado en la calle San Lorenzo al 500, donde se procedió a la identificación de su dueño, un joven de 18 años de edad, quien fue puesto a disposición de la justicia por el delito de «Encubrimiento agravado por habitualidad, el ánimo de lucro y el conocimiento del origen ilícito de los bienes” (art. 277 inc. 3 apartados “a, b y c”).

Durante la diligencia, se incautaron elementos claves, entre ellos un teléfono celular, herramientas de corte presuntamente utilizadas en los robos, y se clausuró el lugar por hallarse en infracción con la Ley 13.564, que establece las normativas para la habilitación y control de actividades de desarmaderos, chatarreras y depósitos de materiales no ferrosos. Además, se procedió al secuestro del material presumiblemente robado, consistente en cables de cobre desnudo de 35 y 50 mm de espesor, los cuales cumplen la función de bajada de contrapeso de línea del tendido eléctrico, los cuales por su estado actual (quemados), no podrán ser reutilizados por la Cooperativa.

