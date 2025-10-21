Aprehensión por amenazas tras intervención policial en un conflicto de pareja

Efectivos de la Estación de Policía Comunal intervinieron este lunes en un domicilio ubicado en calle 116 entre avenida Eva Perón y 15, donde se registró un conflicto de pareja que derivó en la aprehensión de un hombre de 34 años.

El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911, que alertaba sobre una discusión en el lugar. Al arribar, el personal policial intentó mediar entre las partes, pero el hombre comenzó a proferir amenazas e insultos hacia la mujer involucrada, motivo por el cual fue aprehendido por el delito de amenazas.

Tomó intervención la UFI de Flagrancia, a cargo del Dr. Layus, quien dispuso la notificación de la formación de causa (art. 60 del CPP). Cumplimentados los recaudos legales, el imputado recuperó su libertad conforme al art. 161.

La mujer no solicitó medidas de restricción y no presentó lesiones. El procedimiento fue realizado por personal de la Policía Comunal de Balcarce, bajo la supervisión de las autoridades locales.