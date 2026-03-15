Aranaga es el nuevo presidente del PJ balcarceño

En sintonía con otros 16 distritos de la provincia de Buenos Aires que dirimieron sus liderazgos a través de las urnas, el Partido Justicialista de Balcarce celebró este domingo sus elecciones internas para renovar autoridades partidarias.

El proceso electoral permitió que los afiliados eligieran, mediante voto directo, a quienes encabezarán el Consejo de Partido a nivel local y a los congresales que representarán al distrito en el ámbito provincial.

La actividad se concentró en la Escuela Primaria Nº 1, donde se habilitaron seis mesas para garantizar la fluidez del comicio. La jornada se desarrolló con normalidad, sin registrarse incidentes, desde la apertura a las 8 hasta el cierre a las 18.

De acuerdo a los datos oficiales, de un padrón de 3150 afiliados habilitados para votar, participaron 598 personas, lo que representa una concurrencia del 19% del total.

Definición en las urnas

El escrutinio definitivo determinó el triunfo de la Lista 4 “Acción Justicialista” (color azul), que obtuvo 331 votos, equivalentes al 55,35% de los sufragios emitidos.

Por su parte, la Lista 2 “Lealtad y Lucha” alcanzó los 265 votos, lo que representa el 44,65% de las voluntades expresadas. En el recuento final se registraron además dos votos nulos.

De esta manera, la lista ganadora será la encargada de conducir el partido a nivel local durante el próximo período y de representar al justicialismo balcarceño en los ámbitos partidarios provinciales.