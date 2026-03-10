Aranaga: «Llegamos muy confiados a la elección del domingo»

Este domingo se llevarán a cabo los comicios internos del Partido Justicialista en la ciudad de Balcarce y en el resto de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de elegir a las nuevas autoridades partidarias.

De cara a la jornada electoral, ya quedaron oficializadas las dos listas que competirán por la conducción local del justicialismo.

Por un lado, se presentó la lista “Acción Justicialista”, que propone como candidato a presidente a Sergio Aranaga, acompañado en la vicepresidencia por Gabriela Franganillo.

En cuanto a los congresales partidarios titulares, la nómina está integrada por María Sol Di Gerónimo, Alberto Paz y Cristina Beatriz Torres, mientras que como suplentes se postulan Sergio Claudio Aznar, Gabriela Beatriz Najurieta y David Daniel Torres.

Por otra parte, también se oficializó la lista “Lealtad y Lucha Celeste”, que impulsa la candidatura a presidente de Jorge Eduardo Guzmán, con María Marcela Quiroga como candidata a vicepresidenta.

Para los cargos de congresales titulares se presentan Julián Alberto Pinchetti, Stella Maris Pernía y Horacio Alejandro Gómez, mientras que como suplentes figuran Jésica Anahí Bustos, Sergio Javier Cagni e Isabel Zapata.

En la previa de la elección, uno de los candidatos, Sergio Aranaga, dialogó con Radio 100.9 y agradeció el respaldo recibido por parte de distintos sectores del peronismo local.

“Para nosotros es muy importante que nos acompañen exintendentes como José Luis Pérez, José Enrique Echeverría y Carlos Erreguerena. Además hemos notado un reconocimiento dentro de los afiliados al peronismo que nos hace pensar que podemos andar muy bien”, expresó.

Al referirse al futuro del partido, Aranaga sostuvo que uno de los principales desafíos será fortalecer la unidad interna. “Nosotros tenemos que unirnos, tenemos que consolidar un Partido Justicialista creíble y bueno, tratar de que bajen los egos y tener una finalidad en común, que sea colectiva y no individualista. Ese es uno de los objetivos que me propongo a futuro”, concluyó.