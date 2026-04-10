Argento fue claro sobre el Fangio: “Hoy no hay ningún sector terminado”

El estado de las obras en el Autódromo “Juan Manuel Fangio” de Balcarce volvió a quedar en el centro de la escena. Roberto Argento, director de Obras y Planificación de autódromos a nivel nacional e integrante de la ACTC, dialogó con el programa radial “Recta Principal” y dejó definiciones contundentes respecto al avance de los trabajos.

Si bien reconoció el esfuerzo realizado tanto por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires como por el Municipio, el balance actual dista de ser el esperado. Según indicó, el ritmo de ejecución es bajo y eso impacta directamente en cualquier proyección deportiva a corto plazo.

Argento evitó dar fechas concretas y explicó los motivos: la falta de operarios trabajando en el circuito durante la última visita y la cercanía con el mes de mayo hacen que pensar en una habilitación resulte, por ahora, poco probable.

“Yo no trabajo para ninguna fecha, mi tarea es verificar las obras que se planifican en los autódromos. En el caso de Balcarce, hace muchos años que se viene trabajando, y en un momento hubo un avance muy vertiginoso gracias a un aporte importante del gobierno provincial”, señaló.

En ese sentido, recordó que en etapas anteriores se concretaron trabajos relevantes como la construcción de muros y la colocación de guardarraíles. Sin embargo, remarcó que el panorama actual está lejos de ser definitivo.

“La realidad es que todavía no hay ningún sector del autódromo terminado, ya sea escapes, obra eléctrica o playón. Está todo en proceso de trabajo”, afirmó.

Por último, hizo hincapié en la ansiedad que genera el regreso del automovilismo a la ciudad, pero llamó a la prudencia: “Entiendo que hay mucha gente que está ávida de que haya actividad en Balcarce, pero hay que esperar. Si alguien sugiriera que hoy hay que correr, yo me haría a un lado”.

De esta manera, las declaraciones de Argento ponen un manto de cautela sobre el futuro inmediato del circuito serrano, dejando en claro que, más allá de los avances logrados, aún queda un camino importante por recorrer antes de pensar en el regreso de la competencia.