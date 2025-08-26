Asaltaron a joven en el cerro y le robaron el teléfono celular: un hombre aprehendido

El 16 de agosto, alrededor de las 23:45, un joven de 21 años fue asaltado en el interior del Parque Municipal Cerro «El Triunfo”, en cercanías al tanque de agua. Según la denuncia, un hombre mayor de edad lo amenazó con “darle un tiro” y le sustrajo su teléfono celular, retirándose luego del lugar en una bicicleta.

La víctima radicó la denuncia en sede policial y la causa fue derivada al Fiscal Dr. Rodolfo Moure, de la UFI Descentralizada Local, quien dispuso la investigación a cargo de la SUBDDI Balcarce. Con el análisis de registros fílmicos y otras pruebas, se logró identificar al presunto autor.

Con esos elementos, el Dr. Moure solicitó la orden de allanamiento al Juzgado de Garantías N° 5, a cargo del Dr. Gabriel Bombini, quien autorizó el procedimiento. Este martes por la tarde, personal de la SUBDDI local allanó una vivienda ubicada en Chacabuco al 50.

Durante el operativo se secuestró un teléfono celular utilizado por el sospechoso, que será analizado en sede fiscal, además de prendas de vestir coincidentes con las observadas en los registros fílmicos del hecho.

El sospechoso, un hombre de 23 años, quedó a disposición de la justicia e imputado en la causa, bajo la órbita de la Fiscalía Descentralizada de Balcarce.