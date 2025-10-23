10.3 C
Balcarce
jueves 23, octubre, 2025
Así funcionará el transporte público para la jornada electoral

Con motivo de las elecciones legislativas nacionales que se desarrollarán este domingo, la empresa Balcarbus informó los horarios especiales de sus recorridos urbanos para facilitar el traslado de los vecinos hasta los distintos centros de votación.

El servicio funcionará durante la mañana, con pasaje pago exclusivamente mediante tarjeta SUBE.

  • Línea 502: partirá a las 8 desde la zona de Molinos Balcarce, finalizando su recorrido a las 13.15 horas en el centro.
  • Línea 501: saldrá a las 8.25 desde el sector del barrio Avenida, con terminación a las 13.15 en el centro de la ciudad.

