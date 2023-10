ATE: “El Convenio Colectivo de Trabajo no tiene validez”

Así lo señaló en Radio 100.9, Diego Lencinas, secretario gremial de ATE. En la ocasión, el dirigente, volvió a cargar contra el intendente Esteban Reino, ya que mientras se mantenían reuniones con el gremio, por otro lado se estaba firmando el Convenio, dejando de lado la palabra asumida con representantes de ATE.

Paralelamente, el dirigente, aclaró que el Convenio Colectivo de Trabajo presentado en el Ministerio de Trabajo carece de total validez, ya que falta documentación por presentar.

“El jueves pasado, hemos tomado conocimiento que a partir de un decreto del Intendente Municipal, se ha puesto en vigencia el Convenio Colectivo de Trabajo, pero debemos decir que ese instrumento jurídico que ha firmado el Intendente, hoy no tiene validez. Esto, porque aún el Ministerio de Trabajo no se ha expedido, ni dictaminado sobre la validez del Convenio que aparentemente se ha discutido con el STM”, señaló Lencinas, quien agregó que, “falta información, que el Departamento Ejecutivo hasta ahora no ha brindado, como la cantidad de trabajadores municipales que revistan en este municipio, los sindicatos que los representan, la cantidad de afiliados de los gremios. Por este motivo, desconocemos el decreto que ha firmado el Intendente Municipal, a la espera del dictamen del Ministerio de Trabajo de la Provincia”, finalizó el gremialista.

Por otra parte, señaló que el dinero descontado a los trabajadores no afiliados, estaría depositado en una cuenta administrada por el STM.

