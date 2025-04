«Autismo en primera persona»: charla en Cultura este sábado

Este sábado, desde la hora 19, se llevará a cabo en la Casa del Bicentenario la charla “Autismo en primera persona”, que tendrá como invitados al artista plástico Ernesto Bertedor y al joven balcarceño Lucas Bello, en el marco de un propuesta organizada por Ampliar Abrepuertas Balcarce y el respaldo de la Subsecretaría de Cultura y Educación.

Paola Vera, titular de la entidad que tendrá a su cargo la actividad, dijo que “es una charla de concientización sobre autismo en primera persona. Serán dos personas dentro del espectro, un adulto mayor y un adulto joven, contando algunas cosas importantes sobre su vida y donde el ser autodidacta a ellos les ha servido para desarrollarse y encontrar su pasión. En el caso del escultor poder tener incluso una carrera, su economía, etcétera, y Lucas que está en formación. Qué mejor que encontrar personas que deciden ponerse en el lugar activo de hacer conocer su condición. Hay muchísimas personas dentro del espectro autista que tienen lenguaje, que tienen altas capacidades o las mismas capacidades que cualquier neurotípico. Sin embargo, tienen otros desafíos y es importante visibilizar esos desafíos y cómo el entorno puede generar cambios en la vida de las personas”.

En tanto el vecino José Luis Díaz, que fue quien contactó inicialmente al escultor, hizo saber que Bertedor es autista y que la escultura le salvó la vida, según sus propias palabras: “Estaba viendo un reportaje que le hacían donde decía que hizo muchas obras importantísimas acá en el país y afuera, como las figuras de Tierra Santa, en Parque Norte, en Mundo Marino también. Cuando nombró Tierra Santa me hizo un ruido en mi cabeza, porque la figura de Fangio que está acá en ‘El Cruce’ es muy similar. Entonces cuando terminó la nota le escribí un correo electrónico. En principio no conocía Balcarce y me dijo que había hecho una escultura para la publicidad de Fangio. A él le encargaron una obra y él la hizo”.

La intención que se persigue es que se visibilice el cambio generacional, la vida que ha tenido uno y la que tiene otro, cómo se ha avanzado en la sociedad y cómo se puede seguir haciéndolo.