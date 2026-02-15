sábado 14, febrero, 2026

Automóvil subió a la vereda tras maniobra evasiva y chocó contra un poste

Un automóvil Chevrolet Prisma protagonizó un accidente vial en la noche de este sábado en la intersección de calles 37 y 18, luego de que su conductor intentara esquivar a una peatona y perdiera el control del rodado.

Según se informó, el vehículo se desvió de su trayectoria, subió a la vereda y finalizó su marcha al impactar contra un poste. A pesar de la violencia del hecho, no se registraron personas heridas.

En el lugar trabajaron agentes de Tránsito, efectivos de la Policía Comunal y personal de la Cooperativa de Electricidad, quienes realizaron tareas preventivas y de verificación para garantizar la seguridad en el sector.

