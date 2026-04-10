Avanza en Balcarce un proyecto de cohousing que propone una nueva forma de habitar en comunidad

Una alternativa habitacional que crece en distintas partes del mundo comienza a consolidarse también en Balcarce. Se trata del cohousing, o viviendas colaborativas, un modelo residencial pensado para fomentar la interacción social, el apoyo mutuo y una mejor calidad de vida.

Este tipo de desarrollos combina la privacidad de unidades individuales con amplios espacios comunes y recursos compartidos, como cocinas, jardines, talleres o salas de reuniones. Además, suele estar atravesado por criterios de sostenibilidad y autogestión por parte de quienes lo habitan.

En la ciudad, el proyecto tomó impulso en un predio ubicado en calle 95 casi 48, donde anteriormente funcionaba un hotel alojamiento. Debido al deterioro que presentaba el lugar, fue necesario realizar un importante reacondicionamiento para adaptarlo a la nueva propuesta.

A partir de esta iniciativa se generaron 18 unidades tipo monoambiente, cada una equipada con baño privado y barra desayunadora. El resto del complejo está compuesto por espacios compartidos diseñados para múltiples usos, apuntando a una convivencia funcional y comunitaria.

Héctor “Coco” Busti, uno de los responsables del emprendimiento, explicó que este modelo tiene antecedentes en países como Alemania, donde el cohousing está más desarrollado. En ese sentido, destacó que se trata de una herramienta de bienestar para quienes optan por este estilo de vida, basado en la convivencia sin perder independencia.

Asimismo, indicó que las unidades podrán ser alquiladas o adquiridas, y que las personas interesadas en recibir asesoramiento pueden acercarse a Daniel Piedra Propiedades o contactarse directamente con él.

Por último, Busti señaló que el complejo aún se encuentra en etapa de obra, aunque ya puede ser visitado por quienes deseen conocerlo. Se estima que los trabajos estarán finalizados en un plazo de entre 45 y 60 días.