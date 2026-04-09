Balcarce busca potenciar su perfil exportador con el impulso del sector privado

En el inicio del mes de abril, la Cámara de Comercio e Industria de Balcarce llevó adelante un encuentro orientado a promover las oportunidades actuales en materia de exportación e importación, en un contexto donde el comercio exterior aparece como una herramienta clave para el desarrollo productivo local.

La jornada contó con la participación del presidente de CACIPRA, Rodrigo Muñoz Galaz, profesional con más de 35 años de experiencia en comercio exterior, junto a referentes del ámbito empresarial y comercial como Martín Vallejo (secretario de la Cámara), Martín Muñoz (Viñedos Balcarce), Evangelina Porro (Grupo La Gloriosa – Gentos), Horacio De Geronimo y Julián Galván (Small & Big), además de un aporte previo de Cristian Dimuro (McCain).

Durante el encuentro se abordaron aspectos vinculados a la operatoria actual de importaciones y exportaciones, así como los principales obstáculos normativos que enfrentan las empresas. En ese marco, se planteó la necesidad de avanzar en la certificación de Aduanas para implementar el régimen de Operador Económico Autorizado (OEA), una herramienta ya vigente en provincias como Mendoza y Salta. Este sistema permitiría reducir costos y tiempos, evitando traslados de funcionarios y otorgando beneficios como menor nivel de controles, prioridad en los despachos y mayor agilidad en los procesos aduaneros.

Desde la Cámara señalaron que este tipo de iniciativas deben ser impulsadas de manera conjunta por entidades intermedias y los distintos niveles del Estado, con un fuerte respaldo del sector privado.

Otro de los puntos destacados fue la limitación que presentan los puertos de Mar del Plata y Quequén, actualmente orientados principalmente a la actividad cerealera y sin infraestructura adecuada para el manejo de contenedores. Esta situación obliga a derivar gran parte de las operaciones hacia Buenos Aires, evidenciando —según se indicó— una deuda pendiente en términos de desarrollo logístico y portuario.

Asimismo, se remarcó la importancia de realizar un relevamiento integral de las exportaciones generadas por las empresas del partido, con el objetivo de gestionar la instalación de un resguardo aduanero en la ciudad, lo que facilitaría significativamente las operaciones.

En cuanto a las importaciones, empresarios locales compartieron sus experiencias destacando los beneficios actuales en términos de reducción de costos y tiempos, y señalaron especialmente las oportunidades existentes en el sector de maquinaria agrícola.

En el marco del encuentro, la Cámara de Comercio informó además la firma de un convenio con CACIPRA que permitirá gestionar certificaciones de origen para exportaciones preferenciales, fortaleciendo así las herramientas disponibles para las empresas locales.

Finalmente, desde la entidad organizadora subrayaron la relevancia de estos espacios de intercambio y la necesidad de sostenerlos en el tiempo. También adelantaron que se encuentran trabajando en el desarrollo de programas destinados a fomentar la actividad exportadora en Balcarce.

El cierre estuvo marcado por un agradecimiento a los participantes, cuyas experiencias e inquietudes fueron consideradas fundamentales para generar nuevas sinergias y avanzar en estrategias que contribuyan al crecimiento de las empresas y, en consecuencia, al desarrollo de la comunidad local.