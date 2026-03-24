Balcarce conmemoró el 50° aniversario del golpe con un acto de memoria, arte y fuerte contenido político

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Balcarce encabezó este martes el acto central al cumplirse 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. La convocatoria reunió a cerca de un centenar de personas y se desarrolló al mediodía en la esquina de avenida Favaloro y calle 18, donde además se descubrió un pilar con una placa en homenaje a los detenidos desaparecidos de la ciudad.

La actividad se inició con la lectura de un documento elaborado por la propia APDH, que funcionó como eje de la jornada. El texto repasó los crímenes de la última dictadura —los 30.000 desaparecidos, los centros clandestinos de detención y el rol de distintos sectores de poder como empresarios, jerarquía eclesiástica y Poder Judicial— y estableció un paralelismo con la actualidad política.

En ese sentido, el documento sostuvo que “casi medio siglo más tarde, otra vez llegaron al gobierno personas bastante parecidas. Con similares engaños pero sin uniforme, mediante la vía constitucional”. A su vez, incluyó críticas directas a las políticas del gobierno nacional, al señalar que “se fulminaron los comedores populares, se sextuplicó el precio de los combustibles, se multiplicaron las tarifas de servicios y el transporte, se alejó el acceso a medicamentos y se desfinanciaron las universidades”.

El texto concluyó con las consignas históricas de los organismos de derechos humanos: “Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación. Que digan dónde están. Memoria, verdad y justicia. No hubo guerra. Hubo genocidio”.

Intervenciones artísticas y participación gremial

El acto contó con diversas expresiones culturales y sindicales. El gremio docente Suteba dio lectura a un documento propio, mientras que el escritor Jorge Dágata también participó con textos alusivos a la fecha.

Uno de los momentos más significativos estuvo a cargo de la actriz Lorena Zapata, quien interpretó un fragmento de una carta escrita por Salvadora Medina Onrubia al general Félix Uriburu, tras el golpe de 1930, estableciendo un puente histórico entre distintos quiebres institucionales del país.

La música también tuvo su lugar con la participación de Ana Clara Ambatese, quien interpretó canciones alusivas, entre ellas “Los Desaparecidos” en versión a capella, generando un clima de profunda emoción entre los presentes.

Un homenaje con identidad local

El momento central de la jornada fue el descubrimiento de un pilar con una placa que recuerda a los detenidos desaparecidos de Balcarce. Allí quedaron inscriptos los nombres de Luis Anselmo Cabot Cagni, Diana Noemí Conde García, Antonio Luis Conti Cabrera, Hugo Carlos Girat Rodríguez, Miguel Ángel Lescano Acuña, Lidia Manuela Ridao Itza, Jorge Alberto Stoppani Jaury, Marcos Miguens Irigoyen y Rosa Ana Frigerio Contessi.

En ese marco, se leyó una carta escrita por la hija de Diana Noemí Conde García, cuya emotividad puso en relieve la vigencia del reclamo de justicia y la necesidad de sostener la memoria como práctica cotidiana. La intervención aportó una dimensión intergeneracional a un acto en el que también participaron familiares de víctimas del terrorismo de Estado.

La jornada cerró con un mensaje claro: a 50 años del golpe, la memoria sigue siendo un ejercicio activo en la comunidad.