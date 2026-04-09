Balcarce sin vacunas antigripales

Hasta el momento, la ciudad de Balcarce, al igual que otras localidades, no cuenta con disponibilidad suficiente de vacunas antigripales. La situación genera preocupación, especialmente entre los grupos de riesgo que aún no han podido acceder a la inmunización.

Según datos relevados, alrededor de 1.700 personas ya fueron vacunadas. Entre ellas se encuentran mayores de 65 años con factores de riesgo, personal sanitario y niños. Sin embargo, todavía queda un importante porcentaje de la población objetivo sin poder completar este trámite esencial para la prevención de enfermedades respiratorias.

De acuerdo a lo informado por Puntonueve Noticias, personal del Hospital concurrió este miércoles a Zona Sanitaria VIII donde se les informó que no han llegado dosis para ser repartidas, por lo tanto no se sabe cuándo podrían llegar las dosis a los vacunatorios.

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