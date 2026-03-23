Balcarceño necesita colaboración para tratamiento de quimioterapia

Maximiliano Manganelli, de 34 años, atraviesa un delicado momento de salud luego de haber sido diagnosticado el pasado 23 de febrero con Leucemia Mieloide Aguda, una enfermedad que requiere intensos tratamientos médicos.

Según explicó, ya inició el primer ciclo de quimioterapia, pero el proceso implica numerosos estudios, medicamentos y cuidados que demandan costos elevados. En este contexto, señaló que parte de los gastos no son cubiertos por su mutual, lo que complica aún más la situación.

A esta dificultad se suma que Manganelli es trabajador independiente, por lo que actualmente no cuenta con ingresos regulares, lo que agrava el panorama económico mientras continúa con su tratamiento.

Ante esta realidad, decidió apelar a la solidaridad de la comunidad para poder afrontar los gastos médicos y sostener su recuperación. “Cada aporte, por más pequeño que sea, suma muchísimo”, expresó.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias maximiliano.manga o mediante el CVU 0000003100089259709863, a nombre de María Florencia Felices.