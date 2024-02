Balcarceño presentará obra de Favaloro en Jesús María

Continuando con las actividades en el marco de los “100 años del natalicio del doctor René Gerónimo Favaloro”, el próximo jueves 29 de febrero en el Museo de la Ciudad de la localidad cordobesa de Jesús María, se presentará el historiador Ariel Bibbó.

En la ocasión, el libro “Incorruptible” servirá para repasar la vida del médico rural y difundir los valores que profesaba, no solo en su vida, sino también ante médicos y amigos.

A raíz de la llegada de Bibbó a Jesús María, se proyecta para los meses de abril y mayo dos presentaciones más que serían, en principio, en la localidad de Carlos Paz y Totoral.

La obra del balcarceño, narra los motivos que llevaron a Favaloro a tomar la drástica decisión de quitarse la vida, sin dejar de mencionar el legado que dejó en la medicina mundial con la innovadora técnica del by pass.

“Si bien la situación no es fácil, la provincia de Córdoba me abrió las puertas para poder recorrer y difundir la obra de René. Siempre es lindo poder contar con gente interesada que quiera seguir conociendo la obra de Favaloro”, sentenció Bibbó.

