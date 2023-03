“Bochazo” de Diego Ciantini en La Pampa

Diego Ciantini (Chevrolet) resultó el ganador de la carrera especial con recarga de combustible que el Turismo Carretera llevó a cabo en el autódromo de Toay, donde se disputó la 3ª fecha del 82º Campeonato Argentino de TC. El piloto del JP Carrera alcanzó así su 1ª victoria en 43 carreras en la categoría, un triunfo que llegó luego del recargo de 5 segundos a Marcos Landa (Torino), ganador en la pista y penalizado por haber superado al balcarceño con bandera amarilla. Así, Chevrolet cortó una racha de 11 competencias sin triunfos.

«Abrazo con el alma» entre el «Chinito» y el «Bocha»

“Cuando me bajaron la bandera todavía no sabía que había ganado. Cuando hacía los trompos de festejo, todavía no lo podía creer. No teníamos el potencial para ganar, pero Matías (Rossi) no sé qué problema tuvo y Marcos (Landa) me pasó con bandera amarilla, y se nos dio a nosotros. Creo que él está bien sancionado, pero hay que reconocerle el mérito de que ganó en la pista”, aseveró el “Bochita”, que es el 220º ganador en la historia del Turismo Carretera.