Bomberos Voluntarios trabajaron por espacio de once horas en Ruta 29

Un voraz incendio demandó once horas de intenso trabajo para los Bomberos Voluntarios sobre la Ruta Provincial 29, a la altura del kilómetro 81, en el tramo que une Balcarce con Ayacucho.

Debido a la magnitud de las llamas y la densa columna de humo, fue necesario interrumpir completamente la circulación vehicular en ese sector. El tránsito fue desviado por un camino de tierra alternativo, mientras se desarrollaban las tareas para controlar el foco ígneo.

Desde Balcarce partieron cinco dotaciones de bomberos, a las que se sumaron unidades provenientes de Ayacucho y Coronel Vidal, trabajando de manera conjunta para contener el avance del fuego.

El siniestro se extendió a lo largo de 16 kilómetros y, a su paso, arrasó con varillas, alambrados, montes, sembrados y pastos naturales, generando importantes pérdidas materiales en la zona rural.

El operativo fue coordinado por el jefe del cuerpo activo, Federico Mancini, quien encabezó las tareas para combatir el incendio y evitar que se propagara hacia sectores de mayor riesgo.

En tanto, durante la mañana de este sábado, una dotación debió regresar al lugar tras detectarse un rebrote del fuego en un sector de monte, situación que fue nuevamente controlada por el personal interviniente.

Se desconocen los motivos del inicio del fuego, aunque se presume que habría sido un transporte pesado el que generó el foco ígneo.