Buscan prohibir el uso de celulares en cárceles bonaerenses

La posibilidad de que los reclusos en cárceles bonaerenses cuenten con la posibilidad de tener libre acceso a teléfonos celulares unión a libertarios y peronistas detrás de la idea de terminar con esta práctica.

La senadora del Frente Renovador Malena Galmarini presentó un proyecto para prohibir celulares en las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires e instalar inhibidores de señal para evitar estafas y extorsiones desde prisión.

El objetivo de la iniciativa de la legisladora de Fuerza Patria es frenar las estafas, extorsiones y secuestros virtuales que se organizan desde unidades penitenciarias.

La propuesta plantea la instalación obligatoria de inhibidores de señal en todas las cárceles bonaerenses, junto con controles tecnológicos y requisas permanentes para evitar el ingreso de dispositivos móviles.

“El sistema penitenciario no puede seguir siendo una oficina desde donde se cometen delitos. Las cárceles no pueden funcionar como call centers del delito”, sostuvo Galmarini al presentar el proyecto.

El proyecto establece que las personas privadas de libertad no podrán poseer teléfonos celulares ni dispositivos tecnológicos que permitan comunicaciones no autorizadas, al tiempo que contempla sistemas de comunicación supervisados para garantizar el contacto con familiares y abogados.