«Buscando Nuevos Valores» para la Fiesta Nacional del Gaucho

Con el objetivo de promover la música popular y rescatar las expresiones tradicionales del país, la Comisión Organizadora de la 53ª Fiesta Nacional del Gaucho anunció la realización del Pre-Festival Folklórico “Buscando Nuevos Valores”, un certamen competitivo de alcance nacional que se llevará a cabo el sábado 15 de noviembre, en General Juan Madariaga.

La propuesta busca ofrecer un espacio a músicos, cantores y recitadores de distintos puntos de la Argentina que deseen mostrar su talento y mantener viva la esencia del folklore. El encuentro se desarrollará en dos rondas, con inicio a las 20 horas, en la Casa de la Cultura (Alberti y Dr. Carlos Madariaga), mientras que los participantes deberán presentarse desde las 15 para su acreditación.

El certamen contempla diversas categorías: solista vocal femenino y masculino, solista surero, recitador tradicional, dúo vocal, conjunto vocal, solista instrumental, conjunto instrumental y revelación juvenil (de 12 a 16 años). En todos los casos, los intérpretes deberán ejecutar música folklórica nacional o rioplatense y serán evaluados por un jurado integrado por especialistas designados por la Comisión Directiva.

Los ganadores de cada rubro obtendrán un premio en efectivo y la posibilidad de actuar en el escenario “Argentino Luna” durante el desarrollo de la 53ª Fiesta Nacional del Gaucho, que tendrá lugar del 5 al 7 de diciembre.

Los montos establecidos son los siguientes: $ 120.000 para solistas vocales, solista surero, recitador tradicional y solista instrumental; $ 150.000 para dúo vocal; $ 200.000 para conjuntos vocales e instrumentales y $ 80.000 para la revelación juvenil.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el jueves 13 de noviembre a las 20 horas, y los interesados deberán remitir la planilla correspondiente y los requerimientos técnicos a la Secretaría de la Fiesta Nacional del Gaucho (Avellaneda 432, Gral. Madariaga), al WhatsApp 2267-513213 o al correo electrónico fngmadariaga@hotmail.com