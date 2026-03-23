Cae la superficie sembrada de papa en Balcarce y el sudeste bonaerense

El cultivo de papa en la Argentina comienza a transitar una etapa de reacomodamiento luego de un 2025 marcado por pérdidas, sobreoferta y una fuerte caída de precios. En este contexto, el sudeste de la provincia de Buenos Aires registra una reducción en el área sembrada que, según coinciden los actores del sector, no solo era esperada sino también necesaria.

De acuerdo a un relevamiento satelital realizado por el INTA Castelar y presentado en el marco de la Fiesta Nacional de la Papa en Nicanor Otamendi, la campaña 2025/2026 muestra una caída del 12% en la superficie implantada: de 38.177 hectáreas el año pasado se pasó a 33.722 en la actualidad.

En el detalle por distritos, Balcarce —principal zona productiva— evidenció una reducción del 16%, pasando de 8.728 a 7.389 hectáreas. También se registraron caídas en General Alvarado (-17%), General Pueyrredón (-19%), Tandil (-14%) y Benito Juárez (-13%), mientras que Lobería presentó un ajuste más moderado del 5%.

La excepción fue Necochea, donde la superficie creció un 32%, reflejando movimientos internos dentro de la región. Por su parte, Azul prácticamente no mostró variaciones respecto a la campaña anterior.

En cuanto a la producción de papa semilla, el informe relevó 3.329,6 hectáreas en el sudeste bonaerense, distribuidas entre los partidos de Adolfo Gonzales Chaves, San Cayetano y Tres Arroyos, un dato clave para proyectar la próxima campaña.

El 2026 se perfila así como un año bisagra para la actividad: con menos superficie y un escenario global desafiante, pero también con la posibilidad de corregir desequilibrios y avanzar hacia un modelo más eficiente.

El mensaje que atraviesa a toda la cadena productiva es claro: producir menos, pero con mayor calidad y sustentabilidad.