Camilo tiene que viajar el jueves a Buenos Aires y aún no juntó el dinero

Camilo Coronel se debe realizar un control el próximo día jueves 9 en el Hospital Italiano de Capital Federal.

Ante la imposibilidad de ser trasladado por Desarrollo Social de la Municipalidad o algún particular, la familia decidió pagar el viaje a Buenos Aires. Es por ello, que quienes puedan y deseen colaborar lo hagan a través del siguiente Alias: ROPA.MARTE.ASILO

Elías, papá de Camilo, señaló que el tueno no se puede postergar, debido al tratamiento que recibe el joven en la actualidad. “Nosotros no queremos molestar a nadie, pero en este momento necesitamos para viajar”, expresó Coronel, en diálogo con Radio 100.9

