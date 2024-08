Capacitación universitaria en RCP y manejo de DEA

Se trata del convenio que firmaron la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Federación Argentina de Cardiología (FAC). Se busca desarrollar enseñanza científico académica en torno a la salud.

El pasado sábado 3 de agosto se llevó a cabo la firma del convenio de cooperación entre la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) y la Federación Argentina de Cardiología (FAC) para impartir enseñanza en torno a la salud.

En una primera instancia, a partir de septiembre, se desarrollará el Curso de Instructor Universitario en RCP que contará con contenidos destinados tanto para la población en general como para el personal sanitario. “Las facultades de ciencias médicas tienen la responsabilidad de preparar a sus estudiantes no solo para el entorno clínico, sino también para contribuir al bienestar general de la comunidad. Instruir en RCP es una forma de extender la capacidad de respuesta ante emergencias más allá del ámbito hospitalario. Este convenio de trabajo con la FAC que se inicia con el desarrollo del instructorado en RCP es parte integral de la formación en ciencias médicas, ya que no sóloproporciona habilidades prácticas esenciales, sino que también apoya la excelencia educativa y la seguridad del paciente. La participación junto a las instituciones de alta jerarquía otorgará una certificación que será ampliamente reconocida y respetada en el ámbito de la salud. Esto no sólo valida la competencia de los individuos en la técnica, sino que también fortalece la reputación de las instituciones como centros de excelencia en formación en salud”, señaló el Med. Matías CandiotiBusaniche, Decano de la FCM.

Por su parte, el Dr. BederFarez, Presidente de la FAC, consideró que “este convenio, el primero que firmamos en la historia de la FAC, nos permitirá llegar a más personas para poder enseñar RCP y así salvar vidas con nuestras manos. Aspiramos que esta primera instancia sirva de inspiración para que otras universidades y centros de estudios se sumen y capaciten a sus alumnos y personal en general”.

Del acto, además del Decano y el presidente de la FAC, también participaron la Bioquímica YelenaKutel; Secretaria de Extensión de la FCM, Med. David Biegkler; Director del Centro de Simulación y Entrenamiento Interprofesional en Salud y responsable del Área Emergentología y Coordinador de la Tecnicatura Universitaria de Emergencias Prehospitalarias Rescate y Trauma, los secretarios de la Secretaría Red Nacional de RCP y Prevención de Muerte Súbita de la FAC, Enf. Inst. Univ. Marcelo Filiberti y Enf. Inst Univ. Víctor Hermosí, entre otras autoridades.

La importancia de saber RCP

La muerte súbita representa un problema sustancial de salud pública debido a que ocasiona muerte prematura, en forma inesperada, y dentro de la primera hora del inicio de los síntomas, por lo que constituye un evento devastador, con fuerte impacto social. Estos eventos en más del 70% de los casos se producen en el hogar, trabajo, campos deportivos y otros lugares públicos, lo que se conoce como ámbito extrahospitalario, transformando a un familiar, amigo o un espectador ocasional, en la primera persona encargada de atender un episodio de esta naturaleza.

A nivel estadístico, se estima que unos 3 millones de personas fallecen por muerte súbita cada año, en Argentina significan unos 40 mil casos anuales, es decir que se cobra una nueva víctima cada 15 minutos. Según la American HeartAssociation (AHA), realizar RCP a una persona duplica o triplica sus posibilidades de sobrevida frente a un evento de muerte súbita.

El director del instructorado, Dr David Biegkler y el Coordinador el Lic. Enf. Ramirez Roberto explicaron que la mejor forma de revertir esta situación es enseñando RCP y el manejo del DEA. Este instructorado, desarrollado por la Secretaria de la Red Nacional de RCP y Prevención de Muerte Súbita de la FAC, dará comienzo en el mes de septiembre en la modalidad híbrida y tendrá alcance Nacional e Internacional. El nivel 1 (Básico) está destinado a la comunidad en general y el Nivel 2 (Avanzado) para profesionales de salud. Los exámenes serán validados por las sociedades científicas para su acreditación.