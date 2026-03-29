Carlos Marchesini se presentó en la Pulpería Carlos M. Cabrera

El autor y compositor oriundo de Chivilcoy, Carlos Marchesini, se presentó este sábado en la Pulpería Carlos Máximo Cabrera, donde ofreció un show cargado de canto popular ante un importante marco de público.

El artista, reconocido por su participación en el Festival de Jesús María, no ocultó su emoción por pisar suelo balcarceño. Durante su presentación, destacó el acompañamiento de su amigo Cristian Méndez, con quien comparte un vínculo cercano dentro del ámbito musical.

El espectáculo, que se extendió durante aproximadamente 40 minutos, incluyó un repaso por parte de su repertorio más destacado. En uno de los momentos de la noche, Marchesini volvió a subir al escenario junto a la banda local “Te re conviene” para interpretar un tema en conjunto, generando una cálida respuesta del público presente.

La jornada continuó a puro ritmo con el cierre bailable a cargo de “Te re conviene” y Anabela y Banda Libre, quienes completaron una velada que combinó música, tradición y encuentro en uno de los espacios culturales más representativos de la ciudad.