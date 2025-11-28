Casa FOA 2025: una edición marcada por el maximalismo urbano

ROLF estuvo presente en la 40° edición de Casa FOA, en Puerto Madero, donde más de 50 arquitectos, diseñadores y paisajistas dieron forma a 40 espacios atravesados por una misma premisa: el maximalismo urbano. Una tendencia que volvió con fuerza para reivindicar la abundancia creativa, la superposición de texturas y la potencia del color como lenguaje contemporáneo.

«Desde nuestra mirada, el diseño no solo se observa: se interpreta. Al recorrer la muestra pusimos el foco en la narrativa de cada ambiente: cómo dialogan los materiales, qué emociones despiertan las composiciones y de qué manera cada espacio construye identidad. Encontramos propuestas donde la superposición dejó de ser exceso para convertirse en intención; donde los objetos recuperaron protagonismo y donde lo teatral convivió con lo íntimo para crear atmósferas con carácter», señalaron desde ROLF.

El maximalismo apareció como un lenguaje propio: capas que cuentan historias, colores que suman presencia y gestos de diseño que afirman una estética expresiva, auténtica y deliberada.

Entre los proyectos destacados, la Medalla de Oro fue para el Espacio 21 Wellness, de Hugo Di Marco: una propuesta que trabajó la superposición de formas prismáticas y estructuras geométricas para generar profundidad visual y riqueza espacial. Materiales nobles, luz tenue y recorridos definidos dieron lugar a un ambiente de pausa y contemplación, creando una experiencia sensorial inmersiva donde el maximalismo convive con la calma.

Con esta visita, desde ROLF reafirmamos nuestra búsqueda: leer el diseño como lenguaje y el hogar como narrativa. Interpretar tendencias, comprender atmósferas y curar aquello que inspira, emociona y permanece.

Sobre ROLF

ROLF es una plataforma de curaduría de diseño e interiores que explora el hogar como narrativa. Analizamos tendencias, interpretamos espacios y acercamos una mirada contemporánea donde el diseño no solo se observa: se vive, se siente y se piensa.

