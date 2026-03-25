miércoles 25, marzo, 2026

Charla sobre ansiedad y estrés

El Club de Leones de Balcarce invita a la comunidad a participar de una charla abierta sobre una temática de creciente interés: la salud mental en la vida cotidiana.

La actividad estará a cargo del Dr. Fernando Islas, quien abordará el tema “ansiedad y estrés en el mundo moderno”, en el marco de un ciclo de encuentros orientados a la concientización y el bienestar.

La cita es este jueves 26 a las 19 en el Círculo de Educadores de Balcarce de 24 N°824. La entrada será libre y gratuita, por lo que desde la organización invitan a todos los interesados a acercarse y participar de este espacio de reflexión y aprendizaje.

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