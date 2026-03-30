Charla sobre la importancia de los pastizales serranos como corredores biológicos

Se llevó a cabo en el café de calle 17 entre 16 y Av. Kelly una charla informativa orientada a productores locales, con el objetivo de visibilizar la importancia de los pastizales serranos como corredores biológicos y su rol en el desarrollo de sistemas productivos sustentables.

La actividad fue convocada por los productores José Amuchástegui y Juan Carlos Scartossi, y contó con la participación de especialistas vinculados a la conservación y el manejo sostenible de ecosistemas. Durante el encuentro, se presentó la iniciativa Alianza del Pastizal, impulsada por Aves Argentinas, que desde hace más de veinte años trabaja en la preservación de la biodiversidad en establecimientos ganaderos de distintas regiones del país.

El Dr. Igor Berkunsky fue el encargado de exponer sobre la diversidad de flora y fauna presente en los sistemas serranos locales, destacando la existencia de especies de anfibios endémicos y la relevancia ecológica de estos ambientes.

Por su parte, el Médico Veterinario Juan Francisco Pagani, coordinador de la Alianza del Pastizal, explicó el funcionamiento de la red, que nuclea a más de doscientos productores en trece provincias, con el objetivo de integrar producción y conservación. En ese marco, remarcó la importancia de los pastizales naturales como base para sistemas ganaderos sustentables.

Hacia el cierre, se presentó el Programa Carbono del Pastizal, una iniciativa orientada a generar créditos de carbono que permitan a los productores obtener beneficios económicos a partir de prácticas productivas que contribuyan a la conservación de estos ecosistemas.

De la actividad participaron alrededor de veinte productores de la zona, interesados en profundizar en este tipo de herramientas que combinan desarrollo productivo y cuidado ambiental.