Chocó contra un caballo y necesita 3.600.000 pesos para operarse

Un siniestro vial ocurrido en la noche del miércoles dejó como saldo un joven herido y un animal muerto. El hecho se registró en la intersección de avenida Caseros y calle 31, cuando Axel Maydana, de 19 años, que circulaba en una moto tipo Cross, embistió a un caballo.

Como consecuencia del impacto, el equino falleció, mientras que el motociclista resultó con graves lesiones en ambos brazos y manos. Maydana permanece internado en el Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati”.

El médico a cargo recomendó realizar la intervención quirúrgica dentro de las próximas 48 horas. Para ello, la familia del joven necesita reunir 3.600.000 pesos correspondientes al costo del material quirúrgico.

Ante la situación, se habilitó una cuenta a nombre de Liliana Gisela Olivera, con el alias AYUDEMOS.AXEL, para quienes deseen colaborar con los gastos de la operación.