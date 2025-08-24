10.3 C
Choque en la madrugada del domingo

Durante la madrugada del domingo, un Ford Focus protagonizó un accidente en la intersección de calles 15 y 16.

Según informaron fuentes oficiales, el vehículo circulaba por calle 15 y, al intentar girar hacia calle 16, su conductora perdió el control. El auto se desestabilizó e impactó contra el cordón, frente a una pinturería.

La mujer, que viajaba sola, resultó ilesa y no requirió asistencia médica. El rodado sufrió daños de consideración.

En el lugar intervinieron agentes de Tránsito de la Municipalidad y personal de la Estación de Policía Comunal.

