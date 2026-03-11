Choque en pleno centro: dos vehículos involucrados

Un siniestro vial se registró en la mañana de este miércoles en el sector de calles 18 y 19, en pleno centro de la ciudad.

Por motivos que aún no fueron establecidos, colisionaron un Chevrolet Meriva y un Chevrolet Corsa. Como consecuencia del impacto, ambos vehículos sufrieron daños materiales.

En el lugar trabajó personal del área de Tránsito, que realizó las tareas de ordenamiento de la circulación, junto a efectivos de la Estación de Policía Comunal.

Las circunstancias en las que se produjo el choque son materia de análisis. No se registraron heridos.