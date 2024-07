Ciclo de cine fue declarado de Interés Cultural

En el contexto de un acto en la “Sala de los Intendentes”, se dio a conocer oficialmente la declaración de Interés Cultural de un ciclo de cine a cargo de Francisco Sánchez. Estuvieron presentes el jefe comunal Esteban Reino; el subsecretario de Cultura y Educación, César De Gerónimo; el responsable de esta propuesta y un grupo de representantes del Centro Cultural La Casa del Fondo, espacio donde se lleva adelante la actividad.

“Un orgullo para nosotros haber podido gestionar el pedido de Interés Cultural de este ciclo de cine ‘La casita del terror’. Es un aporte invalorable porque refleja el interés por la producción cinematográfica, que es una expresión cultural de los pueblos muy importante, pero además por esta continuidad de tiempo y la congregación de voluntades alrededor de una expresión artística como esta. Y en un género que no es tan común”, citó De Gerónimo.

Acto seguido, brindó su testimonio el ideólogo de este ciclo, quien agradeció la distinción tanto a nivel particular como grupal, citando que esta fue la primera actividad efectuada en el referido centro cultural, en su primera edición. “Es un ciclo que tiene la idea de traer cine que no se ve en otros lados o no se estrena en las salas. Ha sido un laburo importante, también de gestión cultural, porque yo no sólo busco las películas sino que me contacto con los realizadores, pauto entrevistas, porque la intención es acercar al espectador a lo que es la experiencia de un festival de cine. Se sientan a ver la película y después hay como un diálogo con los responsables, yo grabo las entrevistas y las paso ahí. Y se ha proyectado a lo largo del tiempo, hace dos semanas logramos la edición 100. Es un esfuerzo entre todos, un trabajo en equipo”, mencionó Sánchez.

Finalmente, el intendente Reino felicitó al realizador y a los integrantes del centro cultural que alberga el ciclo de cine, destacando además el vínculo que surge al contactarse a través de la cultura el Estado y las instituciones, como se dio en este caso: “está bueno poder hacer cosas en común, más en épocas complejas, ya que si no nos ayudamos mutuamente es muy difícil poder expresar lo que es el arte, la cultura, el deporte. Es importante que busquemos alternativas para el variado público que tiene Balcarce, que ha crecido mucho desde lo artístico, desde lo cultural y lo tenemos que mostrar”.