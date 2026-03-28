«Circo en los barrios», propuesta gratuita en Los Pinos

Una nueva propuesta cultural pensada para los más chicos -y también disfrutar en familia- llegará este fin de semana a la localidad de Los Pinos. Se trata del espectáculo «Circo en el barrio», una función que combina humor, destrezas y el clásico espíritu circense, con entrada libre y gratuita.

La cita será este domingo a las 15 en el Club Social y Deportivo Los Pinos, donde el artista Pappu ofrecerá una presentación especialmente diseñada para el público infantil.

La iniciativa forma parte de una agenda cultural que busca acercar propuestas a distintos puntos del distrito.