Circulaba en moto en contramano: chocó contra una camioneta

Un nuevo siniestro vial se registró este viernes por la tarde en la intersección de calles 19 y 38, donde una moto de baja cilindrada colisionó contra una camioneta Chevrolet S10.

Según se pudo establecer, el joven que se desplazaba en el rodado de menor porte circulaba en contramano por calle 38 en dirección a 19, cuando se encontró de frente con la camioneta.

Tras el impacto, el motociclista cayó violentamente sobre la cinta asfáltica y sufrió diversos golpes, por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati” por una ambulancia del SAME.

En el lugar trabajó personal de Tránsito y de la Estación de Policía Comunal.