Comenzó obra ampliación Av. Centenario

La Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos dio inicio a las tareas preliminares correspondientes a una obra clave para la infraestructura urbana. Se trata del ensanche de la avenida Centenario, en el tramo comprendido entre calles 55 y 63.

La intervención se ejecuta mediante un convenio con la Provincia y bajo la modalidad de Administración municipal, con el objetivo de extender la actual configuración de la avenida -que hoy llega hasta calle 55- y dotar de continuidad y mejores condiciones de circulación a este corredor estratégico.

En esta primera etapa se llevan adelante trabajos de desmonte y preparación del terreno, avanzando luego con el ensanche de la calzada en sentido hacia calle 63. El proyecto contempla la colocación de una base de hormigón y, posteriormente, la ejecución de una losa de hormigón H30 a lo largo de toda la traza.

Asimismo, incluye el ensanche en ambas manos de circulación y la construcción de una rotonda de dimensiones reducidas en la intersección con calle 63, pensada para ordenar el tránsito y optimizar el acceso de los vecinos que residen en ese amplio sector de la ciudad.

Desde el área remarcaron que esta intervención permitirá mejorar la conectividad, reforzar la seguridad vial y acompañar el crecimiento urbano en una zona de sostenida expansión.