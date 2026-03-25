Con gran convocatoria, se disputó en Balcarce el primer torneo TMT del año

El pasado domingo 22 se llevó a cabo en Balcarce el primer torneo del año del circuito Tenis de Mesa para Todos (TMT), en una jornada que reunió a una importante cantidad de jugadores y público en las instalaciones del gimnasio “La Cuna del Quíntuple”, ubicado en calle 13 N° 818.

El certamen, válido por el circuito nacional, contó con la fiscalización de la Asociación Balcarceña de Tenis de Mesa del Club Top Serrano y convocó a un total de 70 inscriptos, distribuidos en cuatro categorías: séptima, sexta, quinta y cuarta división.

Además de una nutrida participación local, el torneo recibió a representantes de distintas instituciones de la región y el país, entre ellas Club Defensores de Puerto Quequén, La Academia de Tandil, Ateneo Popular Versalles y Club Tomodachi de Capital Federal, Juntos por el Ping Pong de Necochea e Ingeniería Aosta de Mar del Plata.

En cuanto a los resultados del 81° Torneo Ciudad de Balcarce Donic, los podios quedaron conformados de la siguiente manera:

Séptima división

El primer lugar fue para Rosario Zorrilla (Defensores de Puerto Quequén), seguida por Santiago Ibañez (Top Serrano Balcarce). El tercer puesto fue compartido por Sergo Feingold (Top Serrano) y Martín Candia (Defensores de Puerto Quequén).

Sexta división

Luciano Alcorta (La Academia Tandil) se quedó con el primer puesto, mientras que Santiago Ibañez (Top Serrano) fue segundo. Completaron el podio Lucía Berruet (Top Serrano) y Rosario Zorrilla (Defensores de Puerto Quequén).

Quinta división

Rubén López (Ateneo Popular Versalles) se consagró campeón. El segundo lugar fue para Pedro Orieta (Top Serrano), mientras que José Llanos (Juntos por el Ping Pong Necochea) y Luciano Alcorta (La Academia Tandil) finalizaron en el tercer puesto.

Cuarta división

Cristian Esquivel (La Academia Tandil) obtuvo el primer lugar, seguido por Fausto Bosatta (Top Serrano Balcarce). El tercer puesto fue compartido por Joaquín Kuch y Nazareno Ramírez, ambos representantes del club organizador.