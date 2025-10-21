10.3 C
Concejo: presentaron Proyecto para cerrar la circulación dentro de Plaza Libertad

En las últimas horas ingresó al Honorable Concejo Deliberante un Proyecto para tratar el cierre del acceso a Plaza Libertad y transformarlo en un espacio peatonal.

El mismo fue presentado por concejales del Frente de Todos y Unión por la Patria y busca ser tratado en la próxima sesión. Uno de los objetivos es destinar ese espacio únicamente para peatones y ciclistas y liberarlo del tránsito vehicular. De esta manera, los motociclistas y automovilistas deberían circular por límites de la Plaza, es decir, 15, 16, 17 y 18.

