Concejo: quedó habilitado espacio «40 años de la democracia»

En la tarde del viernes, y con una gran concurrencia de concejales (actuales y mandato cumplido) y público en general, se desarrolló un acto en las instalaciones del Concejo Deliberante en el marco de la conmemoración de los 40 años de la democracia recuperada en la Argentina, en el cual quedó habilitado una sala denominada “Espacio 40 años de democracia”, donde a partir de ahora se podrá observar la historia reciente del Honorable Concejo Deliberante con todas sus composiciones desde el año 1983 a la fecha.

Entre los presentes se destacaron la presencia de familiares de Alberto Paciaroni, quien fuera el primer presidente del Concejo Deliberante en la era democrática, como también de distintos ex presidentes del cuerpo como Héctor Galella, Carlota Álvarez, Carlos Erreguerena, Martin Pérez, Gabriel Petruccelli, Daniel Torres, Gustavo Bianchini y Leandro Spinelli, junto a concejales mandato cumplido, actuales y funcionarios del Departamento Ejecutivo.

No pudieron asistir, pero enviaron una nota: María J. Bruno, Alcibíades Lázaro, Francisco Ridao, Hugo Wagner, Rodolfo Balinotti, Paola Moreno, entre otros.

El presidente del Concejo Deliberante, Agustín Cassini, manifestó que “como uno de los organismos de la democracia no queríamos dejar pasar esta conmemoración, y por ello decidimos generar un espacio donde se muestre la historia de la democracia recuperada en este Concejo, y que esté abierta al público que desee concurrir”. También hizo hincapié en que “este es también un reconocimiento a quienes han pasado por el HCD y han tratado de aportar sus granito de arena para construir una ciudad mejor, trabajando desde éste ámbito legislativo”.

También hicieron uso de la palabra Héctor Galella (presidente del cuerpo en el período 1985-1987) y Martín Pérez (presidente en los periodos 2001-2003, 2005-2007 y 2011-2013), quienes también manifestaron la importancia de “dejar de lado las confrontaciones personales o políticas y trabajar en conjunto por el bienestar y el desarrollo de la ciudad” y de “honrar la responsabilidad de representar al pueblo”, respectivamente.

En la sala inaugurada también se encuentra en exhibición el primer Libro de Actas de las Sesiones del Concejo Deliberante, materíal que relata las primeras sesiones y sanciones del deliberativo, iniciado el 12 de octubre de 1868.

Durante su discurso, el presidente del cuerpo, recordó a Juan José Troya, quien fuera Secretario Legislativo del Concejo Deliberante desde el 10 de diciembre de 1983 hasta su fallecimiento en el año 2019, siendo la persona que mayor cantidad de tiempo ocupó un lugar de esas características en toda la Provincia de Buenos Aires, y siempre aportando de sus conocimientos a quienes se desempeñaron dentro del Concejo Deliberante en todo ese período.