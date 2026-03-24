Continúa la advertencia por intentos de estafas con la vacunación antigripal

La Municipalidad informa que continúan registrándose reiterados intentos de estafa vinculados a la campaña de vacunación antigripal.

Se recuerda que desde el Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati” no se están realizando llamados telefónicos ni enviando mensajes para solicitar códigos de verificación, datos personales o información sensible.

Se ha detectado que uno de los números utilizados para estos intentos es: 2266 516330.

Ante este tipo de comunicaciones, se recomienda enfáticamente no brindar información personal ni compartir códigos, ya que se trata de maniobras fraudulentas.

La campaña de vacunación antigripal se lleva adelante exclusivamente a través de los canales oficiales del sistema de salud, sin requerir este tipo de datos por teléfono o mensajería.