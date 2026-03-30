Controles vehiculares: secuestraron motos y un automóvil por infracciones

Durante el transcurso de la semana, personal de la Estación de Policía Comunal de Balcarce llevó adelante una serie de operativos de interceptación vehicular en distintos puntos de la ciudad.

Los controles se realizaron de manera aleatoria y en diferentes horarios, con el objetivo de reforzar la prevención y el cumplimiento de las normas de tránsito. Como resultado de estos procedimientos, se procedió al secuestro de seis motos y un automóvil por diversas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

Asimismo, los operativos se extendieron a las localidades de Los Pinos y San Agustín, donde se identificaron un total de 40 vehículos y 60 personas, sin que se registraran mayores inconvenientes.

Desde la fuerza indicaron que este tipo de controles continuarán desarrollándose de forma sostenida en distintos sectores, con el fin de garantizar la seguridad vial y prevenir delitos.