Convenio Colectivo de Trabajo: «Reino y Stoppani faltaron a la verdad», dijo Lencinas

Finalmente, el pasado 2 de octubre se firmó el Convenio Colectivo de Trabajo entre el Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales. Si bien, se había establecido como fecha probable el 6 de octubre, en un clima de total hermetismo, la firma se adelantó unos días.

Ante esta situación la gente de ATE quedó marginada de la posibilidad de formar parte de la discusión, tal cual lo había prometido el propio Intendente, Esteban Reino. Más aún, el propio Diego Lencinas, secretario gremial de ATE, se reunió con Ricardo Stoppani, secretario de gobierno, el día jueves 4, quien le señaló que de juntar los afiliados necesarios iban a participar de la firma, cuando en realidad el Convenio ya se había firmado.

Este martes, Xoana Martínez, junto a integrantes del gremio celebraron la firma del Convenio que ya fue girado al Ministerio de Trabajo de la Provincia para su homologación. También sorprendió que el mismo no se presentara en el Ministerio de Trabajo local y se comunicara una vez vencida la posibilidad de reclamos.

Ante esta situación, Diego Lencinas, señaló en Radio 100.9 que Reino y Stoppani le mintieron en la cara. “Acá el máximo responsable es el Intendente Reino quien dio su palabra y se comprometió a que ATE iba a participar de la firma del convenio. Stoppani me atendió el jueves y me dijo que trajera los afiliados necesarios para formar parte de la mesa y también mintió”.

Lo cierto es que el Convenio Colectivo de Trabajo fue firmado, pero no deja de llamar la atención la forma en la cual se hizo. Sin convocatoria, sin fecha de reunión, sin tener en cuenta al gremio ATE y bajo un profundo manto de silencio. No es la primera vez, al parecer, que el Ejecutivo, procede de esta manera.

Navegación de entradas