Convocan a familias para adoptar a Lucio, un adolescente de 13 años

En el marco de una convocatoria pública, se busca una familia para Lucio, un adolescente de 13 años que expresó su deseo de crecer en un entorno familiar que le brinde contención, cuidado y acompañamiento.

La iniciativa está dirigida a postulantes con fines de adopción, así como también a tutores, referentes afectivos o figuras análogas de cuidado que puedan ofrecerle un espacio de estabilidad, afecto y desarrollo integral. Uno de los aspectos fundamentales es que pueda mantener el vínculo con sus hermanos, promoviendo así la continuidad de sus lazos familiares.

Lucio se destaca por su personalidad sociable y su facilidad para generar vínculos. Disfruta de las actividades artísticas, especialmente el baile y la gimnasia artística. Actualmente cursa segundo año del nivel secundario, donde mantiene un muy buen desempeño académico. En 2024 fue reconocido como “mejor compañero”, lo que refleja su integración y actitud solidaria dentro del ámbito escolar.

El adolescente se encuentra alojado en la Sociedad de Protección a la Infancia, mientras que su situación es supervisada por el Juzgado de Familia N°6 del Departamento Judicial de Mar del Plata.

Las personas interesadas en postularse o recibir más información pueden comunicarse telefónicamente al 221-4104400 (internos 42897/56037) o escribir al correo electrónico regcentraladopcion@scba.gov.ar (número de referencia del niño 3000-6337)

Desde el organismo se remarca la importancia de esta convocatoria, que representa una oportunidad para que Lucio pueda desarrollarse en un entorno familiar que le brinde las herramientas necesarias para su crecimiento y bienestar.